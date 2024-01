Basket femminile | definito il tabellone della Coppa Italia 2024 In palio l’accesso alle Final Four di Torino

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La prima metàregular seasonSerie A1 2023-diè ormai passata agli archivi, quindi è giunto il momento di proiettarci al percorso di qualificazione verso lediin programma al PalaAlpitour didal 16 al 18 febbraio. Ilmanifestazione è stato stabilito in base alla classifica al termine del girone d’andata del campionato. Una sola squadra è già stata eliminata, Battipaglia, mentre le prime 12graduatoria restano in lizza per il trofeo. La fase eliminatoria si svilupperà questa settimana su due turni, da disputare giovedì 4 e domenica 7 gennaio. Le migliori quattro ...

I numeri parlano chiaro: la dodicesima edizione del "Memorial Mario Fabbri", che si terrà a Rimini e Santarcangelo dal 3 al 6 gennaio 2024, è la manifestazione per selezioni regionali più importante c ...