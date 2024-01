Bari | bòtti | uomo perde un dito Gallipoli | 47enne colpito da petardo | ferito Ceglie del Campo | casa incendiata Foggia | a fuoco decine di cassonetti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Unha perso ildi una mano per lo scoppio di unnella notte di capodanno. Accaduto a, l’è stato trasportato al policlinico. Nella frazione barese didelfuori controllo hanno causato l’incendio di una. Avariin particolare adove i pompieri hanno dovuto spegnerne una ventina. Nel Salento tre feriti a causa dei: il più grave adove unda unche stava esplodendo, è rimasto ustionato all’addome ed in altre parti del corpo. notizia in aggiornamento L'articolo, ...

Petardi, fuochi di artificio e altri artifizi pirotecnici venduti illegalmente in strada e sequestrati dalla Polizia locale a. Sei, in particolare, gli interventi eseguiti nelle ultime ore dagli agenti, in diverse zone della città. I controlli, rende noto il Comando della Polizia locale, sono tuttora in corso. In via ...A Napoli cantano Arisa, The Kolors ed Enzo Avitabile a piazza Plebiscito, asi esibiscono Ermal Meta, Coez e Frah Quintale mentre a Palermo c'e' il concerto di Elodie in piazza Ruggero Settimo e ...