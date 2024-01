Barbie | America Ferrera | Sono nel film solo perché G Gerwig ha creato il mio ruolo per una latinoamericana

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La star dicrede che il fatto di avere origini latinone l'abbia aiutata ad ottenere ildi Gloria. La star del blockbuster campione di incassicrede che il fatto di avere origini latinone l'abbia aiutata ad ottenere ildi Gloria. In particolare, l'attrice ha detto che non avrebbe potuto fare parte dise Gretanon avesseil personaggio di Gloria specificatamente per una latinona. "Ad essere sincera, per gran parte della mia carriera nonstata presa in considerazione per ruoli che non fossero stati scritti specificatamente per una ...