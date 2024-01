Bambino di 10 anni uccide coetaneo con la pistola rubata del padre

Mamma, ho preso l’aereo sbagliato . Un Bambino di 6 anni , in viaggio come minore non accompagnato negli Stati Uniti, è stato ‘spedito’ a Orlando e ... (ilfattoquotidiano)

CASERTA. Una bimba di 5è stata notata mentre girovagava per le strade di Mondragone dal titolare di un bar. L'uomo, ... Non c'è mai una ragione valida per abbandonare un, è un gesto ...... Ylenia Inzaina, 32, commessa, e Pietro Serra, 41, muratore. Andrea ha pesato 3,180 kg ed ... La notizia del primonato in Gallura nel 2024 e dell'ultimo nato nel 2023 è anche l'...Al 31 dicembre 2023 risultano 58 le bimbe e i bimbi nati a La Maddalena (più precisamente iscritti per la prima volta all’Anagrafe comunale). Uno in più rispetto al 2022, uno in meno rispetto al 2021 ...Una bimba di 5 anni girovagava da sola per le strade di Mondragone, è stata notata dal titolare di un bar. L'uomo, vedendo la bambina… Leggi ...