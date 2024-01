Baba Vanga | attacchi terroristici | ecco dove | una profezia terrificante per il 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Occhi puntati sulle profezie diper il: si tratta di una sensitiva cieca morta 27 anni fa, nel 1996. Era considerata la profeta dei balcani. E le sue parole vengono ancora oggi prese sul serio soprattutto dopo che alcune sue previsioni si rivelarono vere, come l'attentato dell'11 settembre o la siccità e le inondazioni nel 2022.ha lasciato previsioni per ogni anno fino al 5079. Per quanto riguarda il, come rivelato da Sky History, sarebbero stati da lei previstiin Europa, una grave crisi economica ebiologici, nonché un tentativo di omicidio di Vladimir Putin. L'unica previsione positiva è un aumento delle scoperte mediche. Secondo...

SOCIAL. Vangelia Pandeva Dimitrova, meglio conosciuta come Baba Vanga , è una figura che ha suscitato fascino e dibattito per le sue presunte ... (tvzap)

Si avvicina l' anno nuovo e come da tradizione è tempo di profezie. Criptiche, spesso nefaste, talmente cupi da far sembrare anche il più nero degli ... (liberoquotidiano)

... studi sul microbioma Dibattito sul clima: possibili soluzioni Elezioni 2024 e le conseguenze per il mondo Un anno di cambiamenti Oltre Nostradamus e, in futuro ricorderemo Bill Gates come ...La profezia, come quelle di Nostradamus oper il 2024, sembra così richiamare a uno scenario di guerra allargata , ampia e forse totale. Ma quali sarebbero gli interessi russi per una ...Baba Vanga ha lanciato la profezia del 2024. La sensitiva cieca morta 27 anni fa, nel 1996, era considerata la profeta dei balcani. Una vera e propria figura di culto tra i teorici della cospirazione, ...Baba Vanga, la sensitiva cieca che lasciò questo mondo nel 1996. Tra le sue predizioni più recenti per il 2024, emergono scenari che vanno dal terrorismo all’alterazione dell’orbita terrestre, dalle ...