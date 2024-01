Azzurri | Capodanno a Napoli per la maggior parte della squadra

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Laanza dei giocatori delha scelto di festeggiare il2024 nella cittànopea. Mentre alcuni sono tornati a casa per le feste, come Kvaratskhelia in Georgia e Osimhen in Nigeria, ladei giocatori delha deciso di restare in città per celebrare l’arrivo del 2024. Gollini, Zielinski, Natan, Simeone, Anguissa, Olivera e molti altri hanno scelto di trascorrere gli ultimi istanti dello straordinario 2023 che li ha visti conquistare lo scudetto e i primi momenti del nuovo anno che li vedrà difendere il titolo, proprio nella splendida cornice di. Una scelta che testimonia il legame che si è creato tra lae la piazzanopea dopo una cavalcata trionfale. Domani ...

Mentre ci prepariamo al cenone died a salutare l'anno che se ne va, tempo di guardarsi indietro e ricordare i momenti ... ogni mondiale di ciclismo non vede certo gliricoprirsi di ...... per poi andare in gara a. Il migliore in qualificazione è stato lo sloveno Anze Lanisek ,... Ancora bei segnali in casa Italia , visto che tutti i quattroal via sono riusciti ad ...La maggioranza dei giocatori del Napoli ha scelto di festeggiare il Capodanno 2024 nella città partenopea. Mentre alcuni sono tornati a casa per le feste, come Kvaratskhelia in Georgia e Osimhen in ...(Adnkronos) – È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura ‘Villa Fiorita’ di Capua. La bimba, che pesa 2640… Leggi ...