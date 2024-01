Avete mai pensato di fare un po' di yoga comodamente dal vostro divano? Ebbene sì | ora è possibile

Leggi su amica

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Una delle scoperte più belle che la pandemia ci ha portato è la possibilità diesercizio fisico senza doversi recare in palestra o fuori casa. Complici la moltitudine di app di benessere e training lanciate negli ultimi anni. Un’altra è di prendersela (più) comoda la mattina, senza dover per forza vivere la sveglia mattutina solo come un automatismo. L’effetto collaterale è la pigrizia che, più si alimenta, più si radica. Se, però, l’idea di alzarvi la mattina per andare in palestra – o a correre nel parco vicino casa – vi fa passare, non solo la voglia disport ma anche quella di alzarvi dal letto, dovreste provare ad ampliare ilcampo delle possibilità. L’allenamento per pigre esiste, e si effettua direttamente ...