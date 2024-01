Auto finisce nel dirupo | morto Carabiniere di 41 anni

(Di lunedì 1 gennaio 2024) CCa Lodi il cordoglio dei colleghi Era di ritorno dai festeggiamenti di capodanno. L’appuntato dei carabinieriuscendo di strada con la suache si è capovolta finendo in una roggia nel Lodigiano si chiamava Rosario Bruno ed era originario di Lamezia Terme. Abitava a Milano ed era arrivato nel Lodigiano per partecipare a una festa di fine anno. Stasera, il Nuovo sindacato carabinieri ha diramato una nota in cui si legge:” Questa segreteria nazionale, insieme con quella regionale della Lombardia e provinciale di Milano, nonché tutti gli iscritti Nsc, si stringono alla famiglia in questo momento di immenso dolore”. Dai primi accertamenti è emerso che ilsarebbe uscito di strada la scorsa notte, ma la segnalazione a forze dell’ordine e 118 sarebbe arrivata solo oggi in giornata, dopo che ...

