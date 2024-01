Australian Open | Monaco | “Alcaraz può fare più fatica per la superficie Sinner alla pari con tutti”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Pdi vetro? No, ma ci ragioniamo su. Il 2023 è finito nell’album dei ricordi e con sé le immagini dei tre trionfi Slam di Novak Djokovic, oltre che del 40° Masters1000 agi-Bercy e del 7° sigillo alle ATP Finals. Potremmo andare avanti per ore nell’elenco straordinario di Nole, ma non andiamo oltre.prova dei fatti, l’unico in grado di battere il serbo a livello Major è stato lo spagnolo Carlos, in una Finale di Wimbledon particolare, vinta dal funambolico iberico nel quinto set. E l’Italia? Jannikda settembre in poi è come se si fosse un trasformato in un Super Sayan, citando una celebre serie di cartoni animati giapponesi, rispondendo agli scettici e candidandosi a un 2024 da protagonista, menzionando il trionfo della Coppa Davis, la posizione di n.4 del mondo e le 10 ...

Il 2023 non era iniziato nel migliore dei modi per Alcaraz, costretto a saltare per infortunio l'intera trasferta Down Under, compreso l'. Al ritorno in campo, però, ha ripreso da dove ...