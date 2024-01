Austin Butler in vacanza con Kaia Gerber in vacanza in Messico | gli scatti rubati

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Tra i diversi modi per festeggiare il Natale, chi ne ha la possibilità, come ad esempio i vip, ha optato per trascorrere qualche giorno presso mete da sogno in giro per il mondo. Ed è quello che hanno fatto anchee la fidanzata. I due, infatti, hanno deciso di festeggiare il Natale regalandosi un viaggio da sogno a Cabo San Lucas, in, dove la coppia si sta godendo alcuni giorni di meritato riposo e di stacco dalla vita frenetica delle celebrity. L’attore è stato fotografato mentre prendeva un po’ ...