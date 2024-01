Atp Hong Kong 2023 | programma martedì 2 gennaio 2024 | orari e ordine di gioco con Musetti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il, l’die glidel torneo Atp di, per la giornata di, sono stati ufficializzati. Si parte alle 07:00 sul Centre Court con la sfida tra Sebastian Ofner e Mackenzie McDonald, ma l’attesa è tutta per il match (non prima delle 11:30) tra il nostro Lorenzoe il tennista di casa, Chak Lam Coleman Wong. Prima però toccherà al tedesco Jan-Lennard Struff che affronterà Marin Cilic. Di seguito, ecco ildella giornata di. Centre Court Ore 07:00, Sebastian Ofner – Mackenzie McDonald A seguire, (5) Jan-Lennard Struff – Marin Cilic Non prima delle 11:30, (6) ...

Il croato, campione agli US Open nel 2014, ripartirà dall'250 diKong e da un ostico primo turno contro Jan Lennard Struff, 'comeback player of the year' nel 2023. A 35 anni, Cilic, ex ...Infatti in questa prima settimana dell'anno, Sky ha promesso di dedicare cinque canali alla copertura dei quattro eventi di cui ha i diritti (il combinede WTA di Brisbane, l'diKong e ...Lorenzo Musetti affronterà Chak Lam Coleman Wong al primo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano inizierà la nuova stagione agonistica nella località cinese, affrontando il padron ...L'arrivo prepotente di Sky richiede un ulteriore sforzo economico agli appassionati, nonostante la mancanza dell'on-demand. Dubbi sulla posizione di SuperTennis. Il mistero di WTA TV ...