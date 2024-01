Atp e Wta Brisbane 2024 martedì 2 gennaio 2024 | programma | orari e ordine di gioco con Nadal

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Undi tennis tutto da seguire alInternational. Nella mattinata diandrà in scena la sfida che segnerà il ritorno di Rafain singolare dopo un anno di stop. Primo avversario dell’anno (forse l’ultimo della sua leggendaria carriera) sarà Dominic Thiem, sconfitto due volte in finale al Roland Garros dal fuoriclasse spagnolo. Nelspazio anche alla ripresa dei match dei due italiani, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti, dopo l’interruzione per pioggia di lunedì 1°. Avversari Fucsovics e Krueger. Di seguito, ecco ile l’diper la giornata di...

Nel periodo 31 dicembre-7 gennaio 2024 prende il via la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ... (sportintv.eu)

Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i tornei del circuito maschile ATP e di quello femminile WTA, come ... (digital-news)

... n.24, ha fatto più fatica del previsto per imporsi 75 36 63, al termine di una battaglia di oltre due ore e tre quarti, su Malene Helgo, n.544 del ranking, ma poi Casper Ruud, n.11, ha ...Si apre la stagione sportiva 2024. Protagonista il tennis, con i primi turni dell'di Brisbane . In campo alle 2 di notte Arnaldi contro Fucsovics e Bronzetti contro Krueger. Prosegue la United Cup con le sfide tra Ruud e Coric, Hurkacz e Fokina, Zverev e Mannarino e, infine,...2024 con Europei di Calcio e Olimpiadi su Rai4K via tivùsat, in arrivo estate in Alta Definizione, Il 2024 si avvicina e promette un'estate ricca di grandi emozioni sugli schermi Rai. Il servizio pubb ...L'arrivo prepotente di Sky richiede un ulteriore sforzo economico agli appassionati, nonostante la mancanza dell'on-demand. Dubbi sulla posizione di SuperTennis. Il mistero di WTA TV ...