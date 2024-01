ATP Brisbane | perché il ritorno di Nadal contro Thiem nasconde più di un’insidia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) RafaelDominic. Si sarebbe potuto vedere di tutto in tema di sorteggi dell’ATP 250 di, nella seconda partecipazione in vita sua del mancino di Manacor. E gli è capitato uno degli avversari più noti e attualmente complessi da decifrare, l’austriaco che tante volte ha affrontato, ma che dai guai al polso finora non si è mai davvero ripreso. Anche se un punto di svolta è andato vicino ad averlo (Wimbledon,Stefanos Tsitsipas al primo turno). 15 sono i precedenti tra i due. E, va detto,è tra coloro che più di tutti ha avuto le chiavi in mano per dar fastidio asulla terra rossa. Parla il fatto che, sul 9-6 dei precedenti a favore del maiorchino, quel 6 nasconda non meno di quattro successi sul rosso distribuiti tra il 2016 e ...

“E’ passato un anno. C’è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come ... (sportface)

... soprattutto quelli esotici', ha detto l'ex campione degli US Open Thiem al sito web di... 'Secondo il sito web dell', il serpente marrone orientale è entrato in campo alla fine del primo ...