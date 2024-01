Atletica sotto shock | Benjamin Kiplagat ucciso a coltellate in Kenya

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il mondo dell’. Il 34enne ugandese, mezzofondista e semifinalista nei 3.000 siepi alle Olimpiadi di Londra 2012, è stato trovato morto lunedì 30 dicembre innella città di Eldoret, di fatto la capitale dei maratoneti africani dove si trova il centro di allenamento più importante della disciplina.è stato ritrovato senza vita in un’auto, di proprietà del fratello, e sarebbe stato accoltellato. Era stato argento ai mondiali juniores nel 2008 e aveva partecipato ai Giochi di Londra e Rio. L’ugandese si trovava inper allenarsi in vista della stagione alle porte. La polizia keniota ha annunciato oggi, lunedì 1 gennaio 2023, l’arresto di due sospettati, due uomini sulla trentina fermati proprio ...

