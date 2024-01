Atletica | Benjamin Kiplagat ucciso in Kenya L’ugandese accoltellato a morte in Kenya | due arrestati

(Di lunedì 1 gennaio 2024)è statoin. Il trentaquattrenne ugandese, tre Olimpiadi alle spalle, è statovicino Eldoret, in, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Il corpo è stato ritrovato nell’autovettura del fratello. Per l’omicidio del mezzofondista sono statidue uomini: lo scopo del delitto sarebbe risultato essere in tema di rapina, dal momento che asono stati sottratti soldi e un telefono cellulare. Gli è stata tagliata la gola e il cadavere è stato rinvenuto nella stessa zona che fa da base per numerosi atleti di élite.è stato portacolori dell’Uganda in tre Olimpiadi e sei Mondiali, sempre nei 3000 siepi. Si è ...

