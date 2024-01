Atletica | Battocletti trionfa a Bolzano | vittoria azzurra dopo 35 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 Passaggio ai 2500 metri in 7’56”. Una ventina di secondi di distacco per il gruppo delle ... (oasport)

"Davvero molto felice - sorride Nadia- per aver vinto qui, praticamente in casa. Ero fiduciosa perché gli ultimi allenamenti sono andati benissimo e sentivo il tifo degli spettatori, man ...La Gen Iapichino A cinquant'anni di distanza dall'ultima volta, i campionati europei di... Un'altra decina di nomi sono candidabili per il podio, da Mattia Furlani a Nadia, da Sara ...Fra gli uomini secondo posto per Crippa alle spalle di Sabastian Sawe BOLZANO (ITALPRESS) - Festa di fine anno per Nadia Battocletti con ...In Italia probabilmente non esiste un'atleta più completa di Nadia Battocletti e soprattutto con la sua costanza nell'ottenere risultati, anche ...