Atalanta | Djimsiti | «Dobbiamo concretizzare di più | ma la strada è quella giusta»

Djimsiti è in bilico: dall'ultimo allenamento dell' Atalanta filtra comunque ottimismo sulla sua presenza in campo dal 1'... (calciomercato)

SERIE A. L’Atalanta , come del resto il Milan , sarà in emergenza difensiva contro i rossoneri nel match di Sabato 9 dicembre (ore 18) al Gewiss ... (ecodibergamo)

Bergamo. Djimsiti stringe i denti e gioca dal primo minuto, in attacco fiducia a De Ketelaere . Pioli senza Leao e in emergenza in difesa. Le ... (bergamonews)

Le probabili formazioni di- Sassuolo(3 - 4 - 1 - 2) : Carnesecchi; De Roon,, Kolasinac; Holm, Ederson, Adopo, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Scamacca Ballottaggi: Scamacca 65% ...Sembra un paradosso però che l', presi CDK, Scamacca e Touré con il mercato estivo più ... in difesa ieri, all'ultimo minuto, in forma era rimasto solo“Era importante per tutta la squadra chiudere bene il 2023. Non guardiamo troppo la classifica ma pensiamo ad affrontare a un gara alla volta. Abbiamo dimostrato di saper reagire alla sconfitta immeri ...Le pagelle dei giocatori dell'Atalanta per la vittoria 1-0 con il Lecce che riporta la squadra davanti a Roma e Napoli nella zona europea ...