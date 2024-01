Atalanta | colpo in difesa | visite mediche per Hien

Una stagione fin qui positiva per la Dea di Gian Piero Gasperini. Senza ombra di dubbio. I nerazzurri stanno lottando, fortemente, in Serie A per ... (metropolitanmagazine)

5 Pressoché in concomitanza con la riapertura del mercato nella sua finestra invernale, l'ha regalato a Gian Piero Gasperini unper rinforzare un reparto difensivo particolarmente colpito dagli infortuni (Toloi, Palomino e ultimo in ordine di tempo Scalvini) nelle ultime ...Questa mattina Isak Hien ha svolto le visite mediche in vista dell'imminente trasferimento dal Verona all'. Il difensore centrale svedese è stato sottoposto agli esami di routine presso la clinica La Madonnina di Milano, quindi dovrebbe raggiungere la sede nerazzurra per firmare il contratto. Se ...Primo acquisto del 2024 per il club orobico: al Verona andranno 9 milioni di euro più bonus, con Hien che firmerà fino al 30 giugno 2028.Primo acquisto del 2024 per il club orobico: al Verona andranno 9 milioni di euro più bonus, con Hien che firmerà fino al 30 giugno 2028.