Aston Villa | Emery gela il Milan sul mercato

La Premier League non si ferma mai e torna in campo anche oggi, con sei partite. Si inizia alle 13.30 con il Chelsea che fa visita al Luton... (calciomercato)

La Premier League non si ferma mai e torna in campo anche oggi, con sei partite. Si inizia alle 13.30 con il Chelsea che fa visita al Luton... (calciomercato)

Premier League , il Manchester United di nuovo sconfitto, mentre il City accorcia in classifica sul gruppo di testa Turno di capodanno in Premier ... (calcionews24)

Si allunga la lista di pretendenti per Albert Gudmundsson . L'asso islandese del Genoa , già autore di nove reti e due assist in qu... (calciomercato)

Clement Lenglet è uno dei nomi accostati al Milan ma l’ Aston Villa , squadra in cui il calciatore gioca in prestito, non vorrebbe terminare il ... (sportface)

Succede di tutto in Premier. L'Arsenal conferma i suoi passi indietro con la seconda sconfitta consecutiva. Liverpool ein vetta con 42 puntiLa squadra di Jurgen Klopp intanto è stata raggiunta dall', che ha avuto la meglio sul Burnley, ma si è rifatto sotto anche il Manchester City, che è a - 2 ma deve ancora recuperare la ...Lenglet Milan, spunta questo scenario a sorpresa! Le novità sul difensore di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Clement ...(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Campionato inglese in campo anche nell'ultimo giorno del 2024 con due match. Nel derby di Londra vince il Fulham che rimonta e batte l'Arsenal 2-1. I Gunners ...