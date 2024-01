Assicurazione sulla casa | perché farla | quanto costa e a cosa bisogna stare attenti

A questo punto manca solo il passaggio della pubblicazioneGazzetta Ufficiale e, come già ... per legge, a dichiaralo in sede di stipula di contratti di, al momento della richiesta ...Più di 6 di loro non ricevono cure per mancanza disanitaria o per apatia. La tossicodipendenza aumenta. Una ricerca pubblicatarivista scientifica Addiction ha rivelato che ci ...Nonostante ciò, soltanto un immobile a uso abitativo su due è assicurato (il 52%). L’ assicurazione sulla casa non può essere vista esclusivamente come un costo e dovrebbe invece essere intesa come la ...Facendo scorrere la finestra, dopo le opzioni "Fai un pacchetto regalo" e "Assicurazione della spedizione a prezzo ... Per completare l'ordine sarà sufficiente fare click sul pulsante nero "Ordina" ...