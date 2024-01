Assegno inclusione 2024 dal 1° gennaio | requisiti e come fare domanda | istruzioni Inps Quanto vale e quando viene pagato

(Di lunedì 1 gennaio 2024)di. Entra in vigore oggi, 1°, il beneficio (ADI), che sostituisce il Reddito di Cittadinanza e che segue l?introduzione del Supporto per la...

48/2023, sono intervenute significative modifiche che hanno portato all'istituzione di una nuova misura - l'di(ADI) - destinata ai nuclei nei quali sono presenti figli minori, ...Dal 1° gennaio 2024 è attivo il nuovo bonus per datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'di: un esonero fino al 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei versamenti INAIL dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Le prime istruzioni ...L’Assegno di inclusione entra ufficialmente in vigore oggi, 1° gennaio 2024. Per le persone considerate non occupabili, la misura prevede un sostegno che va fino a 6mila euro all’anno e dura 18 mesi.Assegno di inclusione. Entra in vigore oggi, 1° gennaio 2024, il beneficio (ADI), che sostituisce il Reddito di Cittadinanza e che segue l’introduzione del Supporto per ...