Asllani saluta il 2023 con l’Inter | «Un anno pieno di emozioni!»

(Di lunedì 1 gennaio 2024), arrivato in punta di piedi alper ricoprire il ruolo di comprimario a centrocampo, in questa stagione sta trovando più spazio dopo l’addio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista albaneseunincredibile, caratterizzato dalle tante vittorie e conquiste con la maglia nerazzurra ARRIVEDERCI –continua a coltivare il talento di Kristjanche in questa stagione sta trovando più continuità nel ruolo di primo sostituto di Hakan Calhanoglu. L’ex centrocampista dell’Empoliunfantastico, caratterizzato dal suo arrivo in nerazzurro e le tante vittorie conquistate, ma soprattutto i due trofei vinti e il raggiungimento della finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Attraverso i suoi canali ...

... dopo aver perso il Napoli campione d'Italia per mano del Frosinone,anche l'Inter ... Centrocampo inedito con Frattesi,e Klaassen, mentre Audero presiede i pali. Rotazioni anche per ...D'Ambrosiol'Inter. Giunto a scadenza di contratto, il 34enne nato a Napoli ha salutato, via ... Da Bellanova , a Calhanoglu , passando per Keita , Dumfries ,, Bonazzoli . Anche il ...Si chiude un anno tutto sommato positivo per l’Inter, si apre un 2024 che si spera possa portare quello step in più, necessario per migliorare la scorsa stagione, che non può ...Asllani non dà certezze all'Inter, e oggi non si esclude l'addio, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta (fra sei mesi, non a gennaio) ...