Ascolti tv L’anno che verrà e Capodanno in musica | chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di domenica 31 dicembre 2023

Anche quest'il Presidente della Repubblica ci ha ricordato ... che la partecipazione e'impegno sono un dovere civico. Che ... "Speriamo - aggiunge - che la politica tuttae migliori se ......in questi giorni di festa ha continuato a far registrare...lavoro svolto e per quello che continueranno a fare (questa sera'...svolto e per quello che continueranno a fare (questa sera...