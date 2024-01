ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2023 | L’ANNO CHE VERRÀ VOLA A 6 2 MLN 40 | 1% | CAPODANNO IN MUSICA FI FERMA AL 18% | IL CIRCO 7 | 9% | IL DISCORSO DI MATTARELLA 63 | 7% | I PICCHI DI MEZZANOTTE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 1 gennaio 2024)TV 31· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 4085 PT – x 24 H – 3309 PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – xTg1 – x1Mattina In Famiglia – x + xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres. Domenica In – xDomenica In – x + xDomenica In Saluti di Mara – xDa Noi A Ruota Libera – xReazione a Catena: La Sfida dei Campioni – 3541Reazione a Catena: La Sfida dei Campioni – xTg1 – x– 5213 31.87Che– 6202 40.06Comm. – xGiovani – xOver – xChe(01:00) + Buonanotte (01:42) – 3601 40.69 + 2506 34.54 Prima Pagina – xTg5 – xI Viaggi del Cuore – xSanta Messa – xLe Storie di Melaverde – xLe Storie di Melaverde – xMelaverde (R) – ...