ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2023 | L’ANNO CHE VERRÀ | CAPODANNO IN MUSICA | IL CIRCO | IL DISCORSO DI MATTARELLA | I PICCHI DI MEZZANOTTE

(Di lunedì 1 gennaio 2024)TV 31· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – xTg1 – x1Mattina In Famiglia – x + xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres. Domenica In – xDomenica In – x + xDomenica In Saluti di Mara – xDa Noi A Ruota Libera – xReazione a Catena: La Sfida dei Campioni – xReazione a Catena: La Sfida dei Campioni – xTg1 – x– xChe– xComm. – xGiovani – xOver – xChe(01:01) – x Prima Pagina – xTg5 – xI Viaggi del Cuore – xSanta Messa – xLe Storie di Melaverde – xLe Storie di Melaverde – xMelaverde (R) – xTg5 – xL’Arca di Noè – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo: Le Storie ...

Chiudiamo il 2023 con Isotta: è dell'artista toscana il singolo più fresco e riflessivo di. Si intitola Capo Danno ed è un racconto surreale che gira intorno all'amore e alle ...300, ...... scese in campo in anticipo alle 18:30 dello stesso 29con la voce di Pierluigi Pardo e Stefan Schwoch. Il presente report include sia gliDazn di origine censuaria, misurati tramite ...Ascolti tv 31 dicembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Dal 5 novembre 2023, Terra Amara è stata trasmessa anche in prima serata su Canale 5, ottenendo ottimi ascolti. La serie è rimasta in onda fino al 17 dicembre 2023, per poi andare in pausa per le ...