Arresti e minorenni denunciati a Napoli Centro

(Di lunedì 1 gennaio 2024). Galleria Umberto, Piazza Trieste e Trento, pistole e petardi tra la folla. Setacciate le strade della festa. Una Nottata movimentata e intensa per i carabinieri della Compagniatra pistole e ordigni. I militari, poco prima della mezzanotte e fino alle prime luci del mattino, hanno setacciato le zone della movida effettuando centinaia di controlli nelle zone di via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito e Chiaia. Durante i controlli, svolti insieme ai militari del reggimento Campania in occasione dei festeggiamenti connessi al Capodanno, sono state arrestate 2 persone.in 13 ...