Apre il calciomercato | ed è subito duello Juve-Napoli per Hojbjerg del Tottenham

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Domani comincia ufficialmente la finestra invernale 2024 di mercato, senza i vantaggi del decreto crescita e con i soliti tentativi di aggiustamenti in corsa. E ci sono già due affari fatti. Si tratta del canadese Buchanan che passerà dal Bruges all’Inter, anche se la società belga ancora non conferma, e di Hien che è andato dal Verona all’Atalanta, per la quale ha già svolto le visite mediche....

Mikel Arteta , tecnico dell'Arsenal, ha rilasciato una piccola apertura di mercato in conferenza stampa che fa ben sperare il Milan per Kiwior (pianetamilan)

... e il futuro di Luis AlbertoSiil mercato di gennaio e la Lazio non è di certo solita agire in ... Luis Alberto e Felipe Anderson (LaPresse) -.itMa, come detto, a gennaio si decidono ...Napoli . Sidomani ilinvernale: mentre il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista del Torino,ufficialmente la sessione di gennaio. Il Napoli si farà trovare assolutamente pronto: il ...Calciomercato Roma, il mercato di gennaio apre i battenti e in casa giallorossa ci potrebbe essere l'addio di Spinazzola.Domani comincia ufficialmente la finestra invernale 2024 di mercato, senza i vantaggi del decreto crescita e con i soliti tentativi di aggiustamenti in corsa.