Antonella Viola | «Il digiuno intermittente 16 8 funziona davvero Ero ingrassata 10 chili | non li ho più ripresi»

Intervista all’immunologa dell’università di Padova: “Le studentesse lamentano spesso episodi simili, ma poche denunciano per paura di ritorsioni ... (repubblica)

Le studentesse oggi lamentano spesso episodi di molestie sessuali, ma poche denunciano per paura di ritorsioni sulla loro carriera. Antonella Viola , ... (ilfogliettone)

Il metodo corretto per perdere peso in modo ‘salutare’ tiene spesso banco nelle discussioni legate all’alimentazione. Intervistata dal Corriere ... (ilfattoquotidiano)

Simone Grande a soli 11 anni, ha vinto la seconda edizione di The Voice Kids , lo show di Rai Uno condotto daClerici. D'altra parte, la 14enne Martaha trionfato guadagnandosi la ...Prima la denuncia dell' immunologache ha raccontato tutto il "sommerso" di certi episodi nel mondo universitario, adesso èVezzani , presidente dell'Associazione Italiana ..."L’ho seguito in modo rigoroso per cinque mesi" ha spiegato nuovamente la scienziata sottolineando che la dieta deve essere povera di grassi ...La scienziata è fra i più convinti sostenitori del digiuno intermittente, «cerco di praticarlo almeno tre giorni a settimana, è uno stile di vita che mi fa stare meglio». Mentre sulla ...