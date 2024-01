Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 1 Gennaio

Leggi su zon

(Di lunedì 1 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladiUltimo giorno dell’anno pieno di colpi di scena a Palazzo. A farne le spese sarà in particolar modo il povero Guido alle prese contemporaneamente con le turbolenze di casa Altieri e di casa Cerruti. Ma anche per Sasà, Samuel e Speranza che dovrà prendere atto di un’amara verità, non sarà un Capodanno privo di sorprese.Unal: Ilenia Lazzarin- ...