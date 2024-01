Anticipazioni La Promessa 2 gennaio | la gelosia di Jimena

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nellede ladel 2è gelosa della nuova arrivata, soprattutto dopo averli visti Nuovo appuntamento con La, con nuovi colpi di scena: Cruz cerca di comprendere come mai Elisa si sia salvata dal sua avvelenamento e Jana è vicina alla verità del suo passato. Pia infatti cerca informazioni da Romulo si Dolores, ma l’uomo cerca di chiudere subito l’argomento, ma riesce a scoprire che sua madre rimase incinta di un uomo della casa. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente, Martina sta ...