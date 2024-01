Anticipazioni Gf | Stefano Miele sceglie Beatrice Luzzi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGF, il comportamento dinella Casa: cosa è accaduto la notte di Capodanno d’incredibile Non si placano le polemiche su quello che è accaduto la notte di Capodanno nella casa del Grande Fratello. Neanche la giornata di festa ha permesso di mettere da parte i rancori e le ostilità. Pernon è stato un buon inizio di anno. Infatti è stata isolata dalla casa. Le parole gravissime di Letizia Petris Già durante la cena, Letizia Petris ha cercato di unire la casa, fomentando azioni contro ...

Ecco quello che sappiamo sul Capodanno di Rai 1, lesui cantanti e la scaletta dello ... Ad accompagnare i cantanti ci sarà la band diPalatresi , ma non ci sarà (come invece ...Domenica In, puntata del 31 dicembre: ospiti eAppuntamento fisso della domenica ... E ancora, spazio agli attori Fabio De Luigi eAccorsi che presenteranno il film ' 50 km all'Ora'...e ai ritardi nell’erogazione delle anticipazioni delle risorse per gli investimenti del Pnrr con le obbligatorie anticipazioni di cassa. In merito al rinvio, durante la riunione, il presidente Antonio ...Un catalogo sempre più ricco di esclusive da non perdere, Now TV arricchisce la sua offerta con le nuove uscite di gennaio 2024 ...