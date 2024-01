Annunciato un match per AEW Collision del 6 01

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Durante la trasmissione dell’evento PPV AEW Worlds End, è statoil primo incontro di AEWche andrà in onda su TNT sabato 6 gennaio 2024 dal Coliseum di Charlotte, NC. FTR (Cash Wheeler e Dax Harwood) affronteranno House of Black (Buddy Matthews e Malakai Black) in un tag team. Dopo mesi di giochi mentali dei membri di House of Black contro FTR, i due team si scontreranno finalmente sul ring. Untra i due team era nell’aria da diverso tempo. Ad agosto c’era stato una sei uomini con FTR e CM Punk contro House of Black ma undue contro due non era mai stato realizzato poiché FTR era impegnato in una faida con The Bullet Club Gold e successivamente con The Young Bucks per i titoli di coppia. L'articolo proviene da AEW Universe - ...