Andrea Beluzzi ucciso a coltellate in casa | fermato il coinquilino | è accusato di omicidio

Un uomo di 54 anni è stato ucciso a coltellate durante a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. La vittima si chiamavae il corpo è stato trovato riverso nella camera da letto della propria abitazione il giorno di Capodanno. Le autorità hanno già identificato un sospettato, attualmente in stato di fermo.Omicidio a San Giovanni in Persiceto. Il corpo senza vita di un 54enne,, è stato trovato nell'appartamento di proprietà pubblica che la vittima condivideva con un altro inquilino. E' stato quest'ultimo soggetto ad allertare il 118. Gli operatori, non appena ...San Giovanni in Persiceto (Bologna), 1 gennaio 2024 – E’ stato fermato con l’accusa di omicidio volontario il coinquilino di Andrea Belluzzi, 54 anni ucciso, nella serata di San Silvestro. Si tratta ...C'è un fermo per il delitto di Andrea Beluzzi, 54enne trovato morto ieri in casa a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, colpito da diverse coltellate al petto. (ANSA) ...