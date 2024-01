Amputati i genitali al 22enne salentino ferito dallo scoppio di un petardo Notte di capodanno

Il petardo gli è esploso in mezzo alle gambe ed è stata necessaria un’operazione per la rimozione dei genitali . A Copertino, nel Salento , uno dei ... (ilfattoquotidiano)

... al polso sinistro, un trauma cranico , un trauma facciale e al tronco dei. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno , il giovane era in condizione critiche e i medici hanno dovuto optare ...Vedevamo soprattutto senio colpi diretti al seno. Agli uomini, invece, sparavano aio li amputavano ". " Ho visto che costringevano una persona a piegarsi in avanti e ho capito che ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...