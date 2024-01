Allenamento Milan | Capodanno a Milanello per i rossoneri | il programma

La maglia ricalcava da vicino quella del. Giocavamo a sentirci giocatori veri, mai e poi mai ... Una volta finito l', scappavo via. I primi anni me ne andavo a zonzo per Roma e mi ......di fila: la Joya ci sarà a Torino, forse anche da titolare. Dopo Immobile la Lazio perde Luis Alberto fino a metà gennaio. Lunghi stop per Ndoye (Bologna) e Hateboer (Atalanta). Il...Ultimo giorno dell'anno in campo per il Milan, che martedì sera sfiderà a San Siro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia.Ultimo allenamento dell'anno per il Cagliari, che si prepara alla sfida di martedì 2 gennaio con il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblù hanno lavorato sotto gli occhi di ...