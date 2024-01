(Di lunedì 1 gennaio 2024)Sprint (poi Giulia Sprint) nel 2024 compirà 70 ann i. Sette decadi per l'auto che anticipò di un anno la versione berlina, con la quale condivideva la meccanica, che divenne la '...

Dallo scorso fine settimana anche i Carabinieri di Asti hanno in dotazione l' Alfa Romeo Tonale ibrida. Si tratta di una delle 400 vetture acquistate ... (247.libero)

L' Alfa 166 è stata l'ultima ammiraglia del Biscione , prodotta in circa 100.000 esemplari tra il 1998 e il 2007. Non troppo capita dal pubblico, si è ... (ilgiornale)

Giulietta Sprint (poi Giulia Sprint) nel 2024 compirà 70 ann i. Sette decadi per l'auto che anticipò di un anno la versione berlina, con la quale condivideva la meccanica, che divenne la '...Alfa Romeo Giulietta, la porta del futuro è ancora aperta Una media del Segmento C potrebbe tornare nella gamma: su piattaforma STLA medium.Il 2024 si aprirà con l'arrivo di Alfa Romeo Milano, il nuovo B-SUV del Biscione che dovrebbe debuttare ad aprile, ecco cosa sappiamo ...