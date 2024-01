Alessandro Siani e Succede anche nelle migliori famiglie | tra l' improvvisazione e la risata

(Di lunedì 1 gennaio 2024) "Il politically correct? Oggi non è facile girare una commedia". La nostra intervista ad, Cristiana Capotondi, Dino Abrescia e Sergio Friscia, che raccontanoè arrivato al settimo film da regista con. "Chiedo scusa per questo traguardo", scherza in conferenza, raccontando la commedia. Commedia, che si potrebbe considerare forse più cattiva, rispetto ai recenti family movie. Insomma, una commedia più simile al suo esordio, Il principe abusivo, uscito ormai dieci anni fa. "Volevo proiettarmi verso la commedia pura, ritornando a divertirmi con ...

è arrivato al settimo film da regista con Succede anche nelle migliori famiglie . "Chiedo scusa per questo traguardo" , scherza in conferenza, raccontando la commedia. Commedia, che ...A cominciare da Capodanno, con le nuove uscite in sala: l'ultima opera del maestro Hayao Miyazaki , Il ragazzo e l'airone , e Succede anche nelle migliori famiglie di e con, ...Alessandro Siani, accompagnato dall’attore Sergio Friscia, saluterà il pubblico di Brindisi in un tour di tre cinema pugliesi in occasione dell’uscita di “Succede anche nelle migliori famiglie”, il su ...C ome regalo per l’anno nuovo, Alessandro Siani torna al cinema con il suo settimo film da regista: Succede anche nelle migliori famiglie. Commedia ambientata in Sicilia con protagonista il regista-at ...