Alcuni piccoli | altri insostenibili | tali da irrompere nella vita come un vortice Nel nuovo romanzo del regista-scrittore che indaga nelle debolezze contemporanee | il racconto di quanto sia fragile la normalità

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Le coppie in crisi di Paolo Genovese. C’è che a un certo punto non si comunica più. Al massimo si usano lingue diverse. C’è che la sensazione del nido costruito è più rassicurante che eccitante, e del restodovrebbe essere se paragonata alle farfalle che un tempo dettavano legge dentro e fuori la pancia. C’è che un bel giorno lo snodo su cui hai fatto leva per tenere in piedi il matrimonio appare per ciò che è: una bugia («a fin di bene»). Un segreto insostenibile. Un tradimento. Un senso di colpa. Il film ...