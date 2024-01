Alcaraz vuole tornare a vincere | la rincorsa al trono di Djokovic riparte dall’Australia

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La vittoria sunella finale di Wimbledon sembrava poter rappresentare il cambio della guardia definitivo, invece ha significato esattamente l’opposto. La stagione di Carlos, fino a quel momento clamorosa, di fatto si è fermata lì; quella di, che già poteva vantare due slam, è invece decollata. Dovrà ripartire proprio da quel successo in vista del 2024 Carlos, chiamato a dimenticare gli ultimi mesi opachi e a dimostrare di aver imparato dai suoi errori. Il talento non si discute e il fatto che sia lui cheabbiano un anno in più gioca ovviamente a suo favore. Allo stesso tempo, però, stanno arrivando altri rivali (Sinner in primis) e c’è il rischio che la poltrona rischi di essere più scomoda proprio perché da dividere con altri giocatori. Non dobbiamo dimenticare tuttavia che stiamo ...