Al Ittihad-Benzema | nessun addio in vista Il francese rimarrà in Arabia

Scoppia la bufera sul caso Karim Benzema : l'attaccante dell'Al Ittihad non si è presentato agli allenamenti per via di... un infortunio (itasportpress)

Prima l'abbandono ai social per le critiche, poi la misteriosa partenza da Gedda per motivi non noti. Karim Benzema è finito nel... (calciomercato)

Secondo quanto riportato da FootMercato ,non ha alcuna intenzione di lasciare l'Al. L'attaccante è consapevole degli animi altalenanti intorno alla sua figura, ma vuole giocarsi ...Karim, Pallone d'oro 2022 , non si trova più da qualche giorno. Il calciatore francese, ora in forza al club arabo Al -, si è cancellato anche da Instagram. Ha saltato gli ultimi ...Il fuoriclasse francese che gioca con l’Al-Ittihad ha saltato allenamenti e si è cancellato dai social: ora sarebbe nella capitale spagnola dove starebbe meditando se cambiare squadra ...Karim Benzema rimarrà all'Al Ittihad: nonostante le critiche, il francese non ha alcuna intenzione di lasciare l'Arabia questo inverno ...