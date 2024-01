Agguato a Santa Maria Capua Vetere | 26enne ferito alla testa | è grave

(Di lunedì 1 gennaio 2024). Uncolpitoda un colpo d’arma da fuoco al rione Iacp di: è ilepisodio avvenuto la notte di Capodanno e su cui sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato. Si tratterebbe dell’unico episodio di violenza registrato, mentre nel resto della provincia non sono stati per ora segnalati problemi relativimovida giovanile o all’esplosione di botti. Dai primi accertamenti, non sembrerebbe tuttavia legato ai festeggiamenti del Capodanno, e dunque non si tratterebbe di un colpo esploso accidentalmente. L’ipotesi è che si tratti di unai danni del ...

Non è escluso che possa trattarsi di un. Capodanno 2024, i dati I dati di quest'anno (274 ... A Caserta un ferito per colpi di pistola, nessuno per i botti AMaria Capua Vetere, presso il ...Maria Capua Vetere un 26enne nel rione Iacp di via Raffaello è stato attinto alla testa da ... Non si esclude però in quest'ultimo caso l'ipotesi. Ustioni e ferite per lo scoppio di ...L’agguato al Rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere. Nello stesso comune, un 17enne accoltellato al bar durante il brindisi di mezzanotte ...Un 26enne colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco al rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: è il grave episodio avvenuto nel Casertano la notte di Capodanno e su cui sono al ...