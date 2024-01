Aggredito a coltellate a Velletri | grave 50enne

Un uomo di 50 anni è stato ferito al torace con alcunenei pressi della sua abitazione in via Grotte dell'Oro, a Velletri. L'uomo sarebbe statoda due sconosciuti. Il 50enne, trasportato all'ospedale di Velletri in gravi condizioni, ...Un trentenne è ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova dopo essere statoda ... per un debito di 20 euro, un 18enne senza fissa dimora era stato ucciso aIl ragazzo è ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale del Policlinico di Bari. Ha anche una brutta frattura della mascella ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...