Agenzia Dire | altri 17 giornalisti sospesi dal lavoro con una mail la notte di San Silvestro

Un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo di valutare il ritiro dei contributi pubblici alle aziende che licenzia no i giornalisti. È ... (ilfattoquotidiano)

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto un Fermo amministrativo per un importo ingente in relazione ai pagamenti effettuati alla ... (ilfattoquotidiano)

3) Non dimenticare gli alternativi Negli ultimi due anni abbiamo continuato a sentirciche non ... L'di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita'...Ma possiamoche al momento cio' non sta accadendo. Di fatto, la crescita cinese sta andando ... L'di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', ...Dopo i 14 licenziamenti del 28 dicembre e dopo la sospensione dei fondi del dipartimento per l'Editoria, nella notte di Capodanno 17 giornalisti hanno ricevuto una sospensione dal lavoro ...Brunetta ricorda che il percorso di adozione dell'euro, iniziato 25 anni fa, ha reso l'Europa più unita e assicurato "solidità e stabilità" ...