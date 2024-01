Afragola Morta Concetta Russo colpita da un proiettile nella sua abitazione di via Plebiscito

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È, 46 anni,da unalla testasuadi via, durante i festeggiamenti per il nuovo anno ad(Napoli). Al momento i Carabinieri non escludono alcuna pista, anche se al momento non reputano credibile l’ipotesi delvagante privilegiando quella di un incidente domestico.

