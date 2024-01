Afragola | Concetta uccisa da proiettile esploso in casa | è giallo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Era tornata da Milano per festeggiare il Capodanno in famiglia nella sua città d’origine,. Nel pieno dei festeggiamenti per il nuovo anno, peròRusso – 45enne sposata e madre di due figli – è stata raggiunta da unalla testa. Il colpo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ennesimo tragico bilancio per la notte della fine dell'anno: la donna di 45 anni colpita da un proiettile vagante ade ricoverata in gravi condizioni è morta.Russo, 45 anni, era colpita la notte di Capodanno da un proiettile vagante mentre si trovava nella sua casa di via Plebiscito ada ...È morta così, e non è la prima volta che accade,Russo , nata a Napoli l'1/7/1978. Era con i suoi affetti in una abitazione ad, comune alle porte di Napoli quando poco dopo la ...Una donna di 45 anni è morta ad Afragola, in provincia di Napoli, durante i festeggiamenti della notte di Capodanno per le ferite causate da un proiettile vagante che l’ha colpita alla testa. Concetta ...Capodanno, bilancio feriti: ragazzo in prognosi riservata a Santa Maria Capua Vetere. A Giugliano un 17enne rischia la vita.