Affare da 30 milioni | l’Inter tenta il colpaccio

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Con Alexis Sanchez che potrebbe salutare, direzione Arabia Saudita, i neroazzurri valutano le varie opportunità sul mercato per correre ai ripari. Secondo il portale albanese a2news.com i neroazzurri starebbero sondando il terreno per Armando Broja, di proprietà del Chelsea. Per i neroazzurri però ci sarebbero due nodi da sciogliere per arrivare all’attaccante albanese. Il primo riguarda la valutazione da parte dei Blues, che stimano il costo dell’attaccante intorno ai 30di sterline; il secondo coinvolge gli inglesi che dovrebbero prima trovare un sostituto per dare il via libera all’operazione. In estate erano stati sondati Victor Osimhen del Napoli e Lois Openda del Lipsia. Tuttavia il nigeriano è fresco di rinnovo con il Napoli, mentre Openda è arrivato da pochi mesi in Germania ed è difficile che i tedeschi vogliano già liberarsene, il tutto ...