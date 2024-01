AEW | Tony Khan apre ad altri PPV internazionali

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Con oltre 80.000 presenze (sebbene non accertate), AEW All In London 2023 ha rappresentato un enorme successo per la società e per il wrestling in generale. La compagnia, infatti, non ha perso tempo ed ha annunciato con largo anticipo l’edizione 2024 che si terrà il 25 agosto sempre al Wembley Stadium. Durante la conferenza stampa post World’s End,ha parlato della possibilità di svolgerePPV. Europe is All Elite? “Siamo molto concentrati su Londra per l’All In, e penso che sia molto importante accumulare pubblico da tutta Europa. Abbiamo avuto molti fan dalla Francia e dalla Germania, e ho parlato con molti di loro durante il fine settimana a Wembley. C’era gente da tutto il mondo, compresi i grandi tifosi europei che sono venuti allo stadio di Wembley. È sicuramente ...

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ROHKhan su Twitter: "Purtroppo Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, ...Con oltre 80.000 presenze (sebbene non accertate), AEW All In London 2023 ha rappresentato un enorme successo per la società e per il wrestling in generale. La compagnia, infatti, non ha perso tempo e ...Keith Lee is set to face Swerve Strickland at AEW Worlds End on Saturday in a singles match that has been brewing for a year when Swerve and Lee split as a tag team. Taking to social media, Lee said ...