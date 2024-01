AEW | MJF rimosso dal roster della Compagnia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Altro amaro indizio che fa pensare ad una fuoriuscita dalla federazione di MJF è che, quest’ultimo, è statodalla sezione atleti dal sitoAEW. Come già abbondantemente anticipato, il contratto del lottatore con lareca la scadenza del 1 Gennaio 2024 e, se da un lato Tony Khan non si è voluto esprimere al riguardo limitandosi a ringraziare l’atleta per il suo contributo, dall’altro MJF ha dichiarato di voler approfittare di questo momento per riflettere sul suo futuro da wrestler. Che sia l’addio ? Entrambi i soggetti del rapporto si sono mostrati abbastanza criptici al riguardo, non lasciando trapelare né l’eventuale rinnovo né il definitivo abbandono di MJF alla federazione. Ciò che induce alla riflessione noi fan è che, nell’ultimo PPV dell’anno, AEW Worlds End, “The salt of the Earth” ha perso il ...

I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld Championship, il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Noto anche con l'acronimo, ...