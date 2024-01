AEW | L’AEW World Championship potrebbe rifarsi il look

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AEW sta attualmente attraversando molti cambiamenti. Dall’incoronazione del nuovo Campione Mondiale della federazione fino alla ricerca di nuovi free agent per il 2024. Secondo “Fightful Select“, anche la cintura del titolo Mondiale AEW subirà cambiamenti nel corso dell’anno. Al momento della stesura dell’articolo, l’unica caratteristica confermata del nuovo titolo sarà il cambio delle placche laterali. Un esempio di queste placche può essere visto nella cintura personalizzata che Tony Khan ha presentato ai Clemson Tigers dopo la loro vittoria sui Kentucky Wildcats al TaxSlayer Bowl. #AEW’s Owner & CEO @TonyKhan presented a custom AEWto the Head Coach of @ClemsonFB, Dabo Swinney in recognition of the Tigers winning the 2023 @taxslayerbowl today in Jacksonville at the @jaguars home, @EverBankStadium ...