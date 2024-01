Aeroporto di Fiumicino | fioccano denunce per furti ai duty free e multe a Ncc e tassisti irregolari

(Di lunedì 1 gennaio 2024) I Carabinieri della stazione dell’diproseguono le attività di controllo nello scalo aeroportuale, intensificati in questo periodo di festività per la maggior affluenza di utenti e turisti che giungono nella Capitale per trascorrere le festività natalizie. E nell’ambito delle operazioni svolte hanno proceduto a denunciare 7 viaggiatori che hanno cercato di mettere a segnoneied emessoper oltre 8mila euro a noleggiatori con conducenti e a un tassista che procacciavano clienti all’uscita dell’. Carabinieri(ilcorrieredellacitta.com)Denunciato un 46enne: stazionava fuori al Terminal 3 seppure colpito da Daspo Willy Nelle ultime ore, gli uomini dell’Arma hanno denunciato un 46enne di ...

